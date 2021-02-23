В Баку со вчерашнего дня произошло 41 ДТП

Вчера больше всего ДТП в Баку произошло на подъемах и спусках, сказал сегодня начальник отдела Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

"Это Локбатанская дорожная развязка, 3-я внешнекольцевая дорога, в направлении "Шемахинской дороги", вблизи станции метро "20 Января", на проспектах Зии Буниятова, Бабека и Тбилисском проспекте, в поселке Гюнешли, на территориях Сураханского и Ясамальского районов. Больше всего ДТП произошло в Ясамальском районе и поселке Гюнешли, где много крутых спусков и подъемов", - сказал Асадов.

Всего со вчерашнего дня в Баку произошло 41 дорожно-транспортное происшествие.