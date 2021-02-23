Отдел международной информации 10:45

Срединная империя, то есть Китай, как и многие другие страны, нуждается в сырье для своего дальнейшего развития. Помимо залежей полезных ископаемых на дне близкого к ее берегам Южно-Китайского моря власти этой державы, ставшей уже и космической, смотрят за пределы Земли. Собственно, идея о добыче руд редких металлов и другого сырья на астероидах появилась не сегодня. Тем не менее, Пекин решил первым начать гонку за ценными внеземными богатствами. Об этом пишет geeweek.pl, ссылаясь на идею компании Origin Space. По данным медиа, китайцы еще в этом году хотят запустить в космос с этими целями первый космический корабль «горнорудного» назначения. На борту NEO-1 будет находиться разработанное китайскими инженерами оборудование из области различных технологий, с помощью которого можно будет быстро и надежно добывать полезные ископаемые из недр блуждающих космических скал.

С помощью NEO-1 инженеры создадут условия, наиболее близко симулирующие реальные, благодаря которым можно будет получать ценные данные на тему контроля за полетом космической горнорудной машины, моментом перехвата небесного тела, посадкой запущенного объекта на астероид, поиском ископаемых и началом исследования планетоида. Пока что китайцы не рассматривают участие человека в развитии нового вида освоения космоса - космической горнодобывающей промышленности. Для этого фирма Origin Space планирует использовать самых современных роботов, приспособив их к горнорудным работам на внеземных космических объектах. Представители фирмы не скрывают, что их план предусматривает начало реализации эры горнорудной промышленности в космосе еще в 20-х годах XXI века. Вероятнее всего, первые такого рода исследования начнутся на Луне (где, как известно, уже есть китайский лунный ровер — прим. ред.) и только потом продолжатся на астероидах. Если миссии NEO-1 удастся, то корабль под названием NEO-2 полетит на естественный спутник Земли уже в конце 2022 года. Как видно, все указывает на то, что будущее освоение космического пространства будет принадлежать частным фирмам, что до сих пор мы видели в фильмах science fiction. Origin Space – частная китайская фирма, зарегистрированная в 2017 году, которая увеличила свой капитал двумя годами позже до 7 миллионов долларов благодаря двум частным инвесторам.