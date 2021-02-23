Китай рвется к звездам. За большими деньгами Наш обзор
Срединная империя, то есть Китай, как и многие другие страны, нуждается в сырье для своего дальнейшего развития. Помимо залежей полезных ископаемых на дне близкого к ее берегам Южно-Китайского моря власти этой державы, ставшей уже и космической, смотрят за пределы Земли. Собственно, идея о добыче руд редких металлов и другого сырья на астероидах появилась не сегодня. Тем не менее, Пекин решил первым начать гонку за ценными внеземными богатствами. Об этом пишет geeweek.pl, ссылаясь на идею компании Origin Space.
По данным медиа, китайцы еще в этом году хотят запустить в космос с этими целями первый космический корабль «горнорудного» назначения. На борту NEO-1 будет находиться разработанное китайскими инженерами оборудование из области различных технологий, с помощью которого можно будет быстро и надежно добывать полезные ископаемые из недр блуждающих космических скал.
С помощью NEO-1 инженеры создадут условия, наиболее близко симулирующие реальные, благодаря которым можно будет получать ценные данные на тему контроля за полетом космической горнорудной машины, моментом перехвата небесного тела, посадкой запущенного объекта на астероид, поиском ископаемых и началом исследования планетоида.
Пока что китайцы не рассматривают участие человека в развитии нового вида освоения космоса - космической горнодобывающей промышленности. Для этого фирма Origin Space планирует использовать самых современных роботов, приспособив их к горнорудным работам на внеземных космических объектах.
Представители фирмы не скрывают, что их план предусматривает начало реализации эры горнорудной промышленности в космосе еще в 20-х годах XXI века.
Вероятнее всего, первые такого рода исследования начнутся на Луне (где, как известно, уже есть китайский лунный ровер — прим. ред.) и только потом продолжатся на астероидах.
Если миссии NEO-1 удастся, то корабль под названием NEO-2 полетит на естественный спутник Земли уже в конце 2022 года.
Как видно, все указывает на то, что будущее освоение космического пространства будет принадлежать частным фирмам, что до сих пор мы видели в фильмах science fiction.
Origin Space – частная китайская фирма, зарегистрированная в 2017 году, которая увеличила свой капитал двумя годами позже до 7 миллионов долларов благодаря двум частным инвесторам.
Вероятно, именно такие цели, как освоение астероидов на предмет поиска и добычи полезных ископаемых из их недр, заявленные Origin Space, и соблазнили две крупные китайские компании вложиться в амбициозный проект. Особенно впечатлили финансистов слова о «поиске и добыче редкоземельных металлов из близких к Земле астероидов».
Первоначально Origin Space, заявившая о своих целях исследовать и осваивать ресурсы космоса, концентрировалась на создании мультиспектральных космических телескопов. Первый малый телескоп для изучения ультрафиолетового излучения, вышедший из стен фирмы, был запущен на орбиту Земли в 2019 году. Ученые и инженеры Origin Space работают над рентгеновским телескопом совместно с учеными из Гонконгского университета. Подписан контракт и на постройку оптического телескопа для изучения космоса.
Но теперь, параллельно, Origin Space делает первые шаги с далеко идущими целями — получать дорогостоящее сырье с астероидов и возвращать его на Землю для использования в промышленности Китая.
Проект дорогой, но, по мысли авторов идеи, он несомненно способен окупиться. Ведь на то они и редкоземельные металлы, чтобы стоить баснословных денег.