Десятки тысяч хороших авто ржавеют на гоночной трассе Наш обзор
Малопользованные автомобили производства всемирно известных фирм — мечта многих автолюбителей стран бывшего СССР и посткоммунистической Европы. Автомобили, которыми первые владельцы пользовались всего 3-5 лет, вполне пригодны к длительной эксплуатации и доступны по цене. Потому бизнес «бэушных» легковушек — дело весьма прибыльное. Однако совсем не так дела обстоят, например, в Великобритании. Недавно в Сети были опубликованы аэрофотографии, на которых видно целое «кладбище» таких автомобилей.
Огромная гоночная трасса, где последние заезды состоялись в 2018 году, заполнена десятками тысяч разноцветных авто разных производителей. Трасса Rokingham Motor Speedway в одноименном Рокингеме в Нортгэмпшире после окончания эры авто-, мото- и гонок в формате авторалли была превращена в логистический центр, в котором стали хранить под открытым небом автомобили, возвращенные фирмам из лизинга или после долгосрочной аренды.
Журналисты BBC, обратившие внимание на это явление, затрудняются точно сказать, сколько же там стоит фактически брошенных легковых автомашин — площадь бывшей трассы более 100 гектаров. По официальным данным, здесь можно разместить около 50 тысяч авто, но скорее всего их тут гораздо больше.
Эксперты полагают, что это не единственное место в Туманном Альбионе, где стоят ненужные британцам легковушки, что свидетельствует о серьезной проблеме в Великобритании, как и все страны мира, переживающей экономический спад из-за пандемии. Именно из-за коронавируса, по мнению журналистов, возникла эта проблема.
Из данных общества производителей и торговцев автомашинами - Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) - следует, что рынок малопользованных машин в 2020 году здесь «съежился» почти на 15 процентов. В масштабах Великобритании это на 1,2 миллиона покупок меньше, чем в 2019-м. На тревожный факт обращает внимание издание AutoSwiat.
Такое количество автомобилей, ржавеющих не первый месяц на этой трассе, означает серьезное снижение прибыли торгующих компаний и, как следствие, сужение потока налогов в государственную казну, а значит, и уровня благосостояния людей.
Эти проблемы усиливает борьба властей с выбросами двуокиси углерода и переход на автомобили с «зелеными» двигателями — электроприводные, гибридные, а в перспективе и на водородные.
Время идет, техника не может стать лучше в результате длительного пребывания в простое и отсутствия эксплуатации. И пока что нет решения, как быть с десятками тысяч приличных автомобилей. Хотя спрос на них подальше к востоку от Лондона, вполне возможно, существует.