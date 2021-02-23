Огромная гоночная трасса, где последние заезды состоялись в 2018 году, заполнена десятками тысяч разноцветных авто разных производителей. Трасса Rokingham Motor Speedway в одноименном Рокингеме в Нортгэмпшире после окончания эры авто-, мото- и гонок в формате авторалли была превращена в логистический центр, в котором стали хранить под открытым небом автомобили, возвращенные фирмам из лизинга или после долгосрочной аренды.

Малопользованные автомобили производства всемирно известных фирм — мечта многих автолюбителей стран бывшего СССР и посткоммунистической Европы. Автомобили, которыми первые владельцы пользовались всего 3-5 лет, вполне пригодны к длительной эксплуатации и доступны по цене. Потому бизнес «бэушных» легковушек — дело весьма прибыльное. Однако совсем не так дела обстоят, например, в Великобритании. Недавно в Сети были опубликованы аэрофотографии, на которых видно целое «кладбище» таких автомобилей.

Журналисты BBC, обратившие внимание на это явление, затрудняются точно сказать, сколько же там стоит фактически брошенных легковых автомашин — площадь бывшей трассы более 100 гектаров. По официальным данным, здесь можно разместить около 50 тысяч авто, но скорее всего их тут гораздо больше.

Эксперты полагают, что это не единственное место в Туманном Альбионе, где стоят ненужные британцам легковушки, что свидетельствует о серьезной проблеме в Великобритании, как и все страны мира, переживающей экономический спад из-за пандемии. Именно из-за коронавируса, по мнению журналистов, возникла эта проблема.

Из данных общества производителей и торговцев автомашинами - Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) - следует, что рынок малопользованных машин в 2020 году здесь «съежился» почти на 15 процентов. В масштабах Великобритании это на 1,2 миллиона покупок меньше, чем в 2019-м. На тревожный факт обращает внимание издание AutoSwiat.

Такое количество автомобилей, ржавеющих не первый месяц на этой трассе, означает серьезное снижение прибыли торгующих компаний и, как следствие, сужение потока налогов в государственную казну, а значит, и уровня благосостояния людей.

Эти проблемы усиливает борьба властей с выбросами двуокиси углерода и переход на автомобили с «зелеными» двигателями — электроприводные, гибридные, а в перспективе и на водородные.

Время идет, техника не может стать лучше в результате длительного пребывания в простое и отсутствия эксплуатации. И пока что нет решения, как быть с десятками тысяч приличных автомобилей. Хотя спрос на них подальше к востоку от Лондона, вполне возможно, существует.