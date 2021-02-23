В России осудили армян, напавших на азербайджанский ресторан

Поскольку все действия участников погрома зафиксировала видеокамера, установленная в заведении, выяснить личности нападавших для полиции не составило большого труда. Все они были признаны виновными в хулиганстве и приговорены к двум годам заключения в колониях общего режима. Любопытно, что иск о возмещении материального и морального ущерба со стороны владельца ресторана к осужденным заявлен не был.

Нападение на ресторан «1001 ночь» в Марьино, принадлежавший выходцу из Азербайджана, произошло в четыре часа утра 24 июля 2020 года. В нем приняли участие Артак и Сейран Никояны, Армен и Арсен Априяны, Аргишт и Нарег Петросяны, а также Размиг Саакян, которых позже обвинили по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

По данным следствия, вооруженные ножами и битами мужчины, сломав входную дверь, ворвались в ресторан, где принялись громить все вокруг, кидая стулья в барное отделение. При этом пострадал охранник, пытавшийся остановить бесчинство.

По данным полиции, нападение длилось не более пяти минут, после чего погромщики убежали. Однако все происшедшее зафиксировала камера наблюдения, установленная в зале, поэтому разыскать преступников не составило особого труда. Уже к 27 июля все они были задержаны и предстали перед судом. По ходатайству следствия Никулинский суд Москвы избрал им в качестве меры пресечения заключение под стражу.