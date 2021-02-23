Итак, доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в генерации электричества в Европе в 2020 году впервые в истории превысила долю ископаемого топлива. В прошлом году из возобновляемых источников было сгенерировано 38% всей электроэнергии, а с помощью ископаемого топлива - 37%. Сдвиг обусловлен расширением использования ветреной и солнечной энергии, объемы которой почти удвоились с 2015 года. Пятая часть электроэнергии в ЕС выработана на ветровых и солнечных электростанциях. А производство энергии на основе угля снизилось на 20% - угольные станции обеспечили лишь 13% электроэнергии, выработанной в Европе.

В целом Европа намерена к 2030 году поэтапно отказаться не только от угля, но и от газовой генерации, заменить закрывающиеся атомные АЭС, а также удовлетворить растущий спрос на электроэнергию для электромобилей, тепловых насосов и электролизеров. И все это с помощью ВИЭ. Самые высокие доли выработки ветровой и солнечной энергии сегодня зафиксированы в Дании (61%), Ирландии (35%), Германии (33%) и Испании (29%). А в прошлом месяце лидеры стран ЕС достигли соглашения о сокращении к 2030 году выбросов парниковых газов на 55% по сравнению с уровнем 1990 года.

В США также наблюдается постепенный отказ от угля и переход на более чистые источники энергии.

Определенная работа в этом отношении ведется и в Азербайджане, где до 2030 года планируется ввести в эксплуатацию 1500 МВт новых мощностей в сфере ВИЭ. Сегодня удельный вес установленной мощности по производству электроэнергии за счет ВИЭ в стране составляет 17%, или 1,276 тыс. МВт, а фактический объем производства электроэнергии с учетом крупных ГЭС составляет порядка 8%. Таким образом, доля ВИЭ в установленной мощности повысится до 30%. Причем эту задачу планируется выполнить за счет частных инвестиций, для чего ведется процесс создания правовой базы в соответствии с международными стандартами. В частности, уже давно подготовлен законопроект «Об использовании возобновляемых источников энергии при производстве электроэнергии» и находится на заключительной стадии рассмотрения.

Не дожидаясь утверждения закона, в конце прошлого года с компанией ACWA POWER из Саудовской Аравии подписаны контракты - «Инвестиционное соглашение», «Соглашение о купле-продаже энергии» и «Соглашение о подключении к распределительной сети» - по строительству ветряной электростанции мощностью 240 МВт. В результате реализации инвестиционного проекта стоимостью 300 млн долларов станция будет производить около 1 млрд кВт/час электроэнергии в год. Будет сэкономлено 220 млн кубометров газа в год и уменьшен объем выбросов в окружающую среду до 400 тыс. тонн в год.

А уже в следующем месяце ожидается подписание аналогичных контрактов с компанией Masdar из ОАЭ на строительство солнечной станции. Строительство станции займет порядка двух лет, инвестиции в проект оцениваются до 200 млн долларов. Реализация только этих двух проектов позволит Азербайджану экономить ежегодно 350 млн кубометров газа, что составляет более 10% от общего объема голубого топлива, потребляемого населением страны ежегодно.