Армения потратила 340 миллионов долларов на минирование Карабаха

Согласно информации, по подсчетам специалистов, общая стоимость заложенных армянской стороной мин может достигать 340 млн долларов. То есть за годы оккупации Армения потратила на минирование азербайджанских территорий 50% военного бюджета на 2020 год, 15% официальных валютных резервов или 10% государственного бюджета.

В Карабах е, на освобожденных территориях Азербайджана, несмотря на прекращение огня, от мин продолжают гибнуть военные и гражданские. С момента заключения мирного договора на минах подорвались более 50 человек, включая российского миротворца. Как сообщает haqqin.az, об этом пишет российский журналист Дмитрий Виноградов в своей статье для издания «Свободная пресса».

Российский журналист подчеркивает, что результат прошлогодней войны продемонстрировал бессмысленность этих трат.

В статье говорится, что практически во всех районах, где шли тяжелые бои, сегодня ведутся активные работы по разминированию. К ним привлечены азербайджанские и армянские специалисты, силы российских миротворцев и МЧС, а также турецкие саперы.

С момента окончания боевых действий в ноябре прошлого года от мин удалось очистить 27 квадратных километров территории Азербайджана. На этой небольшой площади обнаружено почти 40 тысяч боеприпасов, которые могли представлять угрозу в будущем. Речь идет о районах, которые контролировались армянскими вооруженными формированиями без малого 30 лет — и за эти годы был заминирован практически каждый клочок земли.

Общая стоимость снарядов, обнаруженных на небольшом очищенном участке в 27 квадратных километров, достигает 3 млн долларов. По оценкам саперов, всего на территориях, где уже прошли или в будущем планируются работы, может быть заложено около 4,5 млн мин.

«По итогам последнего вооруженного карабахского конфликта остается констатировать, что потраченные за прошедшие три десятилетия на минирование сотни миллионов долларов можно было куда более эффективно вложить в науку, образование и здравоохранение. Сегодня же они оказались буквально зарыты в землю, продолжая губить жизни — как правило, не имеющих отношения к войне людей», - говорится в статье.