Турция готовится к экспорту крупнокалиберных пулеметов
Турецкая компания Samsun Yurt Savunma (SYS) завершила разработку и испытания крупнокалиберного пулемета CANİK M2 QCB (12,7 мм) с быстросменным стволом. Начало серийного производства запланировано на июнь 2021 года. Компания уже завоевала признание во всем мире, выпуская рекордными темпами пистолеты TP9. Теперь она запускает в продажу за рубеж пулеметы. Об этом пишет новостной портал «TRT на русском».
Samsun Yurt Savunma активизировала работы в данном направлении после того, как в 2018 году министерство национальной обороны Турции разрешило частному сектору производить 12,7-миллиметровые пулеметы. Компания планирует экспортировать отечественную продукцию по всему миру.
«Это оружие имеет огромный потенциальный рынок в странах Африки и Юго-Восточной Азии. В мире всего 4 компании, которые могут производить такое оружие. Мы гордимся тем, что пятой компанией станет турецкая Samsun Yurt Savunma», - делится своими впечатлениями гендиректор компании Утку Арал.
Компания планирует наладить производство объемом в две тысячи крупнокалиберных пулемётов CANİK M2 в год. На данный момент произведено 650 единиц.
По словам Утку Арала, компания уже начала получать предварительные заказы из многих стран мира: «У нас достаточно развитая производственная инфраструктура, не имеющая аналогов в области производства легкого оружия в Турции. Это позволяет нам быстро перейти к серийному производству разработанной нами продукции, но без ущерба для качества даже в условиях быстрых и интенсивных производственных графиков. Лучший пример этого можно увидеть в наших пистолетах TP9».
«Несмотря на то, что у него очень особый и чувствительный спусковой механизм, на который мы имеем патент, на сегодняшний день нам удалось произвести 350 000 единиц, что является производительностью, которую другие могут только представить», – отметил турецкий бизнесмен.