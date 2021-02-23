Турция готовится к экспорту крупнокалиберных пулеметов

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Турецкая компания Samsun Yurt Savunma (SYS) завершила разработку и испытания крупнокалиберного пулемета CANİK M2 QCB (12,7 мм) с быстросменным стволом. Начало серийного производства запланировано на июнь 2021 года. Компания уже завоевала признание во всем мире, выпуская рекордными темпами пистолеты TP9. Теперь она запускает в продажу за рубеж пулеметы. Об этом пишет новостной портал «TRT на русском». Samsun Yurt Savunma активизировала работы в данном направлении после того, как в 2018 году министерство национальной обороны Турции разрешило частному сектору производить 12,7-миллиметровые пулеметы. Компания планирует экспортировать отечественную продукцию по всему миру.

«Это оружие имеет огромный потенциальный рынок в странах Африки и Юго-Восточной Азии. В мире всего 4 компании, которые могут производить такое оружие. Мы гордимся тем, что пятой компанией станет турецкая Samsun Yurt Savunma», - делится своими впечатлениями гендиректор компании Утку Арал. Компания планирует наладить производство объемом в две тысячи крупнокалиберных пулемётов CANİK M2 в год. На данный момент произведено 650 единиц.