10 ноября Армения выпустила на Баку ракеты

Российский военный эксперт Александр Михайловский в интервью «Московскому комсомольцу» выступил с сенсационным заявлением о том, что 10 ноября несколько выпущенных Арменией ракет были сбиты на подлете к Баку.

«Мы сейчас не располагаем данными о том, сколько ракетных ударов было нанесено по территории Азербайджана. В Баку называют одни цифры, в Ереване - другие. Моё мнение - речь идет о десятках ракетных пусков. Самый печально известный - пуск ракеты «Эльбрус» по городу Гянджа. Многие ракеты были перехвачены. И в этом, безусловно, заслуга противоракетной обороны Азербайджана, которая смогла отразить часть ударов. 10 ноября одна или несколько ракет были сбиты на подлёте к Баку. Вне зависимости от того, сколько ракет выпустили по цели, на столицу Азербайджана не упала ни одна. Это принципиальный момент», - сказал Александр Михайловский.

Эксперт отметил, что на вооружении Азербайджана имеются российские зенитные ракетные системы С-300ПМУ-2 и модернизированные советские С-125ТМ2.

«Их офицеры обучаются в том числе у нас, они участвуют в двусторонних и международных учениях с нашими зенитчиками. И вот теперь показали класс. Я думаю, что дело в этом», - сказал российский эксперт.