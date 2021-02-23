Турецкий спикер призвал осудить убийц жителей Ходжалы

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп осудил зверства, совершенные армянами в 1992 году в азербайджанском городе Ходжалы в Нагорном Карабах е, сообщает Anadolu.

«Мы продолжим борьбу до тех пор, пока кровавые убийцы, пытающиеся оправдать массовые убийства в Ходжалы, не предстанут перед судом истории и не будут привлечены к ответственности», - заявил Шентоп.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные формирования Армении атаковали азербайджанский город Ходжалы, варварски убив 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Более 480 человек получили ранения. 1 275 мирных жителей захвачены в плен. О судьбе 155 человек до сих пор ничего не известно. Ежегодно азербайджанцы всего мира чтут память жертв Ходжалинской трагедии.