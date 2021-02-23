Задержаны лица, пытавшиеся проникнуть на освобожденные территории

Задержаны лица, пытавшиеся проникнуть на освобожденные от оккупации территории. Об этом haqqın.az сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, 23 февраля около 23:00 сотрудники Тертерского районного отдела полиции задержали и доставили в отдел полиции лиц, намеревавшихся въехать в освобожденное от оккупации село Суговушан в обход постов.

Было установлено, что это житель Кельбаджарского района Туран Гасанли, житель Бардинского района Ихтияр Мусаев и житель Гянджи Арзу Мусаев.

В отношении указанных лиц составлены и направлены в суд протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных проступках.