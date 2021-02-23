Признал вину: убийца студента из Азербайджана предстанет перед судом

Личность убийцы удалось установить 21 июня. Им оказался 22-летний житель Волгограда Виталий Васильев – его задержали в Смоленске. Задержанный сознался, что пошел на преступление из-за неприязни и ненависти к лицам определенной национальности. Проследив в день убийства за парнем, он напал на Гаврилова в безлюдном месте, а после нанес более 20 ножевых ранений.

22-летний волгоградец Виталий Васильев, который подозревается в убийстве 17-летнего студента Волгоградского медицинского университета, уроженца Азербайджана Тимура Гаврилова, полностью признал вину. Об этом пишет российское информагентство Волга-Каспий

В отношении 22-летнего Виталия Васильева было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное по мотивам национальной ненависти», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору», а также «Незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ».

В СУ СК по Волгоградской области также прокомментировали, что к преступлению он привлек своего двоюродного брата, в гараже которого Васильев хранил почти два десятка холостых патронов, а также охолощенное оружие – карабин под патрон светозвукового действия, который впоследствии переделал под стрельбу боевыми патронами. Уже после совершения убийства 22-летний подозреваемый попросил родственника вывести боеприпасы в пустырь и закопать. Позже тайник был обнаружен.

Брат Васильева, признавший вину и заключивший со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, приговорен к штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Сам же подозреваемый в убийстве, ознакомившись с 12 томами доказательственной базы, полностью признал свою вину. В ближайшее время материалы следствия с обвинительным заключением будут направлены в прокуратуру Волгоградской области.