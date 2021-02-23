Армия потребовала отставки Пашиняна

«Генеральный штаб Вооруженных сил РА выражает свой решительный протест в связи с освобождением от должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РА по недальновидным и необоснованным причинам, который был осуществлен без учета национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь только на личных и амбициозных чувствах.

Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации.

Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо выносили «нападки», направленные на дискредитацию Вооруженных сил действующей властью, однако все имеет свои пределы.

Вооруженные силы Армении с честью выполнили свой долг, сражались плечом к плечу со своим народом против врага.

В связи с создавшейся ситуацией вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства РА, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину», - говорится в заявлении армянского Генштаба.