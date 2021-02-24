Пашинян уволил главу Генштаба ВС Армении Гаспаряна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна. Об этом он сообщил, выйдя в прямой эфир в Facebook сразу после совместного заявления высокопоставленных армянских военных с требованием отставки премьера, пишет Sputnik Армения.

Ранее руководство Генштаба ВС Армении призвало Пашиняна подать в отставку. После этого премьер Пашинян в ходе прямого эфира призвал людей собраться на площади Республики.

"Ситуация очень сложная. Вы знаете, что я принял решения снять с должности начальника Генштаба и его первого заместителя. Причину этих решений я озвучу на площади. Сейчас самая важная задача – сохранение гражданской и народной власти", — отметил премьер Армении.