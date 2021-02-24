В Баку у ранее судимого обнаружен автомат Калашникова фото, видео
Сотрудники Управления уголовного розыска ГУП города Баку и Сабунчинского РУП провели совместную операцию. Об этом haqqın.az сообщили в пресс-службе МВД.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основе поступившей информации, задержан на территории Сабунчинского района подозреваемый в незаконном хранении огнестрельного оружия, ранее неоднократно судимый Чингиз Гулиев.
При досмотре у него были обнаружены и изъяты автомат Калашникова, два магазина и 30 патронов. Он признал, что оружие принадлежит ему. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.