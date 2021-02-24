Минобороны Армении не комментирует призыв Генштаба к Пашиняну

Министерство обороны Армении пока не комментирует заявление Генштаба вооруженных сил республики с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, заявил РИА Новости начальник главного управления информации и по связям с общественностью минобороны Геворг Алтунян.

Ранее Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа.

"Пока что нет", - сказал Алтунян, отвечая на вопрос, прокомментирует ли ситуацию минобороны.