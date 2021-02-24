Первый омбудсмен Армении поддержала переворот в Ереване
«Приветствую заявление Генерального штаба Вооруженных сил Армении и призываю народ не поддаваться на провокации властей Армении». Как сообщает «Новости Армения», об этом на встрече с журналистами заявила правозащитник, первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян.
Она заметила, что такое заявление Генштаба запоздавшее, а премьер-министр, по сути, хочет начать гражданскую войну.
«Нужно положить конец деятельности этой хунты. Это не вопрос власти, необходимо объединиться вокруг угрозы. Полиция имеет шанс перевернуть позорную страницу и защитить народ. Призываю использовать свой высокий профессионализм во благо Родины также Генеральную прокуратуру и другие правоохранительные органы», - отметила Алавердян.
Она добавила, что Пашинян сейчас надеется лишь на приказы из неизвестных центров, выводя народ против единственного гаранта безопасности страны – армии.
«Это свержение конституционного строя со стороны Пашиняна», - пояснила правозащитник.