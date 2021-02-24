Первый омбудсмен Армении поддержала переворот в Ереване

«Приветствую заявление Генерального штаба Вооруженных сил Армении и призываю народ не поддаваться на провокации властей Армении». Как сообщает «Новости Армения», об этом на встрече с журналистами заявила правозащитник, первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян.

Она заметила, что такое заявление Генштаба запоздавшее, а премьер-министр, по сути, хочет начать гражданскую войну.