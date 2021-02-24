Политические деятели Армении выступили в поддержку армии

«СНБ и Полиция Армении обязаны присоединиться к армии и не допустить политическому трупу по имени Никол вести нашу страну гражданским столкновениям», - написал он.

Известный общественный и политический деятель Армении Андраник Теванян призвал полицию и спецслужбы поддержать армию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Заявление Генерального штаба Вооруженных сил об отставке премьер-министра РА и правительства должно стать сигналом для других структур, заинтересованных в безопасности и развитии нашей страны. Об этом на своей странице в Facebook написал Тигран Абрамян.

«Служба национальной безопасности, полиция, следственная служба, Генпрокуратура, у вас еще есть шанс показать свою преданность стране, Конституции и гражданину и сделать все то, что вы должны сделать», - написал Абрамян.

«Никол, у тебя всего один шаг — созвать внеочередное заседание парламента, попросить прощения у армянского народа и прочесть текст о своей отставке». Об этом на своей странице в Facebook написал бывший замминистра обороны Армении Артак Закарян.

Напомним, Генштаб ВС Армении во главе с Оником Гаспаряном ранее выступил с требованием отставки Никола Пашиняна и его правительства.