В Кремле с тревогой следят за развитием ситуации в Армении, но считают это исключительно внутренним делом страны. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении, - сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к происходящему. - И считаем это исключительно внутренним делом Армении, нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе".

Пресс-секретарь президента России добавил, что Москва призывает всех к спокойствию и полагает, что ситуация "должна оставаться в конституционном поле".

"Армения, помимо очень тесных, богатых традициями двусторонних отношений, также важна для нас с точки зрения взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и так далее, - заверил Песков. - Это очень важные направления нашего взаимодействия". Также, по его словам, сейчас стоит важная задача по дальнейшей реализации трехстороннего соглашения об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе.

Песков сообщил, что контактов между Москвой и Ереваном по событиям в Армении пока не было, но они "организуются достаточно оперативно при необходимости". При этом представитель Кремля не стал отвечать на вопрос о том, могла бы РФ стать посредником при урегулировании ситуации в республике. "Мне нечего добавить к тому, что я уже сказал", - отреагировал он.