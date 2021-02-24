Кремль опровергает ложь Пашиняна об "Искандерах"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания премьера Армении Никола Пашиняна о возможной неисправности комплексов "Искандер", отметив, что российская военная техника неоднократно демонстрировала свою эффективность.

"Мы это оставляем без комментариев. Российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в самых различных точках мира", - сказал Песков журналистам, которого цитирует РИА Новости.

Накануне Пашинян заявил о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на 10%" ракетах "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Так он отреагировал на слова бывшего президента Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить "Искандер" в самом начале боевых действий.