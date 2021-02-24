Наира Зограбян: у Пашиняна есть возможность уйти политическим путем
Сейчас у премьер-министра Никола Пашиняна есть возможность уйти политическим путем, сказала Sputnik Армения депутат от "Процветающей Армении" Наира Зограбян.
"Никол Пашинян не должен провоцировать гражданские столкновения в стране для сохранения своей власти. Он выступил с призывом, также по нашим данным, различным областным администрациям указано привозить людей на центральную площадь в Ереване. Обращаюсь ко всем силовым структурам – СНБ, Полиции, армии. Не выходите против своего народа, не становитесь инструментом в руках того, кто хочет любой ценой удержать власть", - заявила Зограбян, призвав жителей Армении не поддаваться провокациям Пашиняна.