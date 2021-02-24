Лидер армянской оппозиции: "Это не попытка переворота"
Заявление Генштаба ВС Армении нельзя считать попыткой переворота. Об этом заявил в Facebook глава оппозиционной "Просвещенной Армении" Эдмон Марукян.
"Заявление генералов Генштаба ВС Армении не является попыткой военного переворота, так как в сложившейся ситуации требование отставки премьера не содержит преступления, присущего попытке военного переворота. В частности, какого-либо элемента преступления, направленного против основ конституционного строя и государственной безопасности", - написал Марукян.