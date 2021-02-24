«Если Полиция попытается применить силу, а единственный рычаг этих властей – сила, армия войдет в Ереван». Об этом на своей странице в Facebook написал армянский политолог Степан Даниелян.

«Если армия войдет в Ереван, то на следующем этапе полиция сложит свои щиты. Заявление Генштаба Вооруженных сил означает, что армия предупреждает: она не допустит применения полицией силы, так как армия на стороне народа. Есть два пути: или правительство сегодня объявляет об отставке, или же люди входят в здание правительства и выносят политический труп из его кабинета, а полиция не оказывает сопротивления», - отметил также эксперт.