Еще два армянских генерала перешли на сторону армии
Бывший заместитель начальника полиции генерал-майор Гагик Амбарцумян и генерал-майор юстиции Татул Петросян выступили с заявлением, обратившись к сотрудникам полиции, пишут армянские СМИ.
«Уважаемые офицеры и рядовые служащие полиции Армении. Подошел исторический момент освободиться от предателя. Это осознали вооруженные силы страны, руководство которых в лице Генерального штаба резко потребовало отставки главного государственного предателя.
На данный момент вы остались той единственной преградой, за которой укрылся главный негодяй. Настало время, чтобы вы осознали свою историческую возможность, отбросили слепое послушание и не выполнили приказы своих преступных и клоунских руководителей, ставленников государственного изменника. Возьмите пример с Вооруженных сил, переходите на сторону народа, спасая честь и достоинство служащего полиции», - говорится в заявлении.