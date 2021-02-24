Оппозиция Армении призвала народ сплотиться вокруг армии

Оппозиционное "Движение за спасение Родины" во главе с Вазгеном Манукяном призывает всех граждан собраться в 15:00 по местному времени на площади Свободы в Ереване, чтобы выразить свою поддержку армии и довести до конца дело отстранения от влати правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, сообщают армянские СМИ.

"Движение за спасение родины" приветствует заявление высшего командования ВС Армении, все зафиксированные в нем утверждения и выражает свою поддержку единственному и бескорыстному гаранту нашей страны – Вооруженным силам. Оппозиционное движение отныне считает лишним давать оценку действиям "человека, занимающего пост премьер-министра".