Спецслужбы поддержали Пашиняна
Служба национальной безопасности Армении призывает воздержаться от действий, угрожающих национальной безопасности, сообщает Aysor.
«Предупреждаем, что любое противоправное действие будет удостоено соответствующей реакции правоохранительных органов. Призываем не поддаваться на провокации. Подобные противоправные действия могут угрожать безопасности Армении, и любой такой шаг может рассматриваться в качестве конкретной цели по ослаблению государства. Государственные органы Армении полноценно осуществляют свои функции», - отмечается в заявлении СНБ.