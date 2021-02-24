И Саргсян призвал к свержению Пашиняна
Экс-президент Армении Серж Саргсян призвал народ поддержать заявление Генштаба страны и добиться свержения Пашиняна, сообщают армянские СМИ.
Экс-президент Армении Серж Саргсян призвал народ поддержать заявление Генштаба страны и добиться свержения Пашиняна, сообщают армянские СМИ.
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