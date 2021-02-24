Какие кампании стоит ожидать на 8 Марта от Kontakt Home?

Приближается 8 Марта. Сейчас все задаются вопросами: Что купить? Где купить? Как сделать, чтобы было по карману? В Kontakt Home, где всегда радует своих покупателей, и на этот раз ожидаются радующие скидки и кампании.

Мы отправились в магазины Kontakt Home, чтобы узнать ожидания покупателей.

«В прошлом году все подарки на 8 Марта я купил со скидками в Kontakt Home. Выбрал маме духовку, сестре - фен, жене - смарт-часы. Также работники магазина очень сильно помогли мне в выборе. Подарки очень понравились домашним, а благодаря скидкам я смог сэкономить», - говорит Орхан Ахмедов, покупатель магазина «Украинский круг».

Покупатели с помощью такситных карт могут разделить скидочную цену на месяца без процентов.

«Я планирую на праздник подарить невесте iPhone. Пришел поинтересоваться кредитными условиями. Здесь сказали, что я также могу поделить оплату на месяца с помощью такситных карт. А так получается очень выгодно. Хорошо, что я узнал про это. Сейчас собираюсь оформить карту Birkart прямо здесь в магазине», - делится своими планами Алим Самедов, покупатель магазина «Иншаатчилар».

А тем, кто не может определиться с выбором, радующий магазин предлагает подарочные карты. Номиналы подарочных карт варьируются от 50 до 1000 манатов. Т.е. в зависимости от вашего бюджета можно найти подходящий вариант.

«По правде говоря, я не слишком хорош в выборе подарков. Но радовать жену все же люблю. Выход из этой ситуации я вижу в подарочных картах. Так я ее не оставляю без внимания и даю возможность самой выбрать подарок», - говорит Давуд Алиев, покупатель магазина «Гянджлик».

Покупатели также ожидают от Kontakt Home кампанию с выгодными кредитными условиями.

«В прошлый праздник я купила маме посудомойку без предоплаты и без процентов. Сегодня здесь я возьму себе наушники, однако перед праздниками еще приду, потому что покупать здесь очень выгодно», - заявляет Хатира Аслова, покупатель магазина «Сахиль».

Как стало ясно из вышесказанного, все уже начали выбирать подарок для любимых женщин. Предлагаем и вам начать составлять список подарков. Ведь в Kontakt Home ожидаются большие скидки и кредитные кампании: от смартфонов до телевизоров, от посудомойки до фена, от мебели до текстиля, одним словом, на все виды товаров.

Здесь вы можете найди ближайший магазин Kontakt Home. Чтобы быть в курсе всех кампаний и скидок, подпишитесь на Kontakt Home в Instagram. Вы также можете позвонить в Call-центр *6060 и получить ответ на любой интересующий вас вопрос.