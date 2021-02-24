Турция осудила попытку переворота в Армении

Анкара осуждает попытку переворота в Армении, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Турция против попыток насильственного захвата власти в любой стране мира. Это также касается и событий в Армении", - заявил Чавушоглу на пресс-конференции в Будапеште по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, его цитирует ТАСС.

По словам Чавушоглу, у Турции "не было контактов с властями Армении", но у Анкары "есть принципиальная позиция относительно переворотов". Кроме того, глава турецкого внешнеполитического ведомства выразил мнение, что "в регионе существует окно возможности, которое все должны использовать".