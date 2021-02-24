Генштаб Армении настаивает на отставке Пашиняна
Генеральный штаб ВС Армении выступил с новым, вторым за сегодня заявлением, подтвердив позицию, сообщает «Новости Армении».
«Распространенное утром 25 февраля заявление командного состава Генштаба ВС Армении не направлялось кем-либо и не было сделано под чьим-либо давлением. Это четкое убеждение и позиция генералов и офицеров, цель которых одна - в этот критический момент служить спасению Родины. Еще раз подтверждаем нашу четкую позицию», - говорится в заявлении армянских генералов.