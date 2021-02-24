Лавров созвонился с Арой Айвазяном

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном выразил надежду на мирное урегулирование ситуации в стране и подчеркнул, что Москва рассматривает последние события как внутреннее дело Еревана. Об этом сообщает ТАСС.

"Айвазян информировал о последнем развитии событий в республике. С российской стороны подчеркнуто, что рассматриваем ситуацию как внутреннее дело Армении, рассчитываем на ее урегулирование в мирном русле", - говорится в сообщении российского МИД.