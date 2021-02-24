Армен Саркисян обратился к гражданам Армении

Президент Армении Армен Саркисян принимает меры по снижению напряженности, ищет пути мирного урегулирования ситуации и призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции. Заявление Саркисяна распространила его пресс-служба.

"Я призываю всех - государственные и правоохранительные органы, политические силы, всех граждан - проявлять сдержанность и здравый смысл и действовать строго в рамках конституции. Каждое необдуманное слово или действие увеличивает напряжение и углубляет кризис. Подтверждая роль института президента как уравновешивающего органа, я срочно предпринимаю шаги для снижения напряженности и поиска путей мирного урегулирования ситуации", - цитирует ТАСС заявление пресс-службы армянского президента.