Еще один генерал поддержал требование Генштаба об отставке Пашиняна
Генерал-лейтенант Левон Мнацаканян выражает солидарность и поддержку требованию об отставке Никола Пашиняна и правительства, озвученного руководящим составом Вооруженных сил Армении, сообщает «Новости-Армении».
«Вся нация вновь переживает исторический фатальный момент. Армянский народ вынужден противостоять не только внешним, но и сегодняшним антинациональным властям, ведущим страну к гибели.
Исходя из создавшейся исторической необходимости, выражаю свою солидарность и поддержку требованию об отставке премьер-министра и правительства РА, озвученного руководящим составом Генштаба и войсковых соединений ВС РА», - заявил Мнацаканян.