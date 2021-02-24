Пашинян поставил Саркисяна перед выбором: Переворот или увольнение главы Генштаба

Ситуация с вооруженными силами должна быть разрешена. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время митинга своих сторонников на площади Республики, сообщает «Спутник Армении».

По словам Пашиняна, он поговорил по телефону с президентом Арменом Саркисяном и сказал ему, что он должен подписать ходатайство премьера об увольнении Гаспаряна.

«И если президент не подпишет, то это означает, что он поддерживает переворот? Выбор очень простой», - сказал он.

Пашинян заявил, что ошибся в Онике Гаспаряне, которого он назначил на пост главы Генштаба, которому присвоил звание генерал-полковника, которому он 100%-но доверял во время войны.

«Пусть Оник Гаспарян подпишет заявление и уйдет, и не надо подвергать народ постоянным потрясениям. А те люди, которые подписали заявление, либо пусть занимаются своим делом, а Гаспарян уходит, либо президент подписывает предложение. Я не позволю вывести армию против народа», - сказал премьер.