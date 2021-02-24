В Азербайджане за прошедшие сутки выявлено 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 142 пациента выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана в четверг, 25 февраля.

За минувший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались три человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 233 770 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 228 299 человек благополучно прошли лечение, 3 209 пациентов клиник скончались. Лечение 2 262 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

Проведено 2 576 454 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 5 438 - за минувшие сутки.