Инновационный вклад азербайджанских специалистов в развитие сельского хозяйства

Проблема контроля температуры и влажности в сельском хозяйстве, жилищном строительстве, промышленности, на складах и в хранилищах всегда была актуальной. Несоблюдение надлежащего и стабильного режима температуры и влажности может привести к порче урожая фруктов и овощей в теплицах; продуктов питания на складах и закрытых помещениях.

Кроме того, резкие перепады температуры могут привести к промышленным авариям и другим опасным нежелательным последствиям. Поэтому очень важно принять все необходимые меры, чтобы предотвратить возникновение подобных ситуаций.