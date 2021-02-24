Инновационный вклад азербайджанских специалистов в развитие сельского хозяйства
Проблема контроля температуры и влажности в сельском хозяйстве, жилищном строительстве, промышленности, на складах и в хранилищах всегда была актуальной. Несоблюдение надлежащего и стабильного режима температуры и влажности может привести к порче урожая фруктов и овощей в теплицах; продуктов питания на складах и закрытых помещениях.
Кроме того, резкие перепады температуры могут привести к промышленным авариям и другим опасным нежелательным последствиям. Поэтому очень важно принять все необходимые меры, чтобы предотвратить возникновение подобных ситуаций.
Современные технологии, интеллектуальные системы контроля и управления становятся незаменимыми помощниками предпринимателей. Созданная азербайджанскими специалистами инновационная система мониторинга İqlime будет круглосуточно следить за температурой и влажностью в помещении и предупреждать о возможных проблемах.
С помощью данной системы вы сможете круглосуточно контролировать климатические показатели в любом помещении, где бы вы ни находились. Если они выйдут за предустановленные вами рамки, устройство немедленно известит вас телефонным звонком или посредством SMS. Чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимуществами системы, было запущено специальное мобильное приложение, работающее на платформах Android и iOS.
İqlime можно использовать в теплицах, на складах, в аптеках и магазинах, на рынках, в серверных и других местах, где требуются особые режимы температуры и влажности. Кроме того, систему можно использовать для постоянного контроля климата в вашем доме.
İqlime создана местной IT-компанией Kibrit.Tech, которая специализируется в области разработки программного обеспечения и автоматизации систем управления зданиями. Основная цель проекта - служить техническому развитию сельского хозяйства в стране, стимулировать рост сельскохозяйственного производства и облегчать работу владельцев теплиц.
В феврале 2021 года компания Kibrit.Tech была зарегистрирована в качестве резидента Мингячевирского парка высоких технологий Агентства инноваций при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
Более подробную информацию о продукте İqlime можно получить на сайте https://www.iqlime.az/ или по телефону (+994 12) 377 00 37.