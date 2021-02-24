Минобороны Армении: армия вне политики
Министерство обороны Армении назвало недопустимыми любые попытки вовлечь Вооруженные силы страны в политические процессы.
"Вооруженные силы Республики Армения полностью защищают границы нашей Родины и обеспечивают безопасность. Армия - аполитичная структура, любые попытки вовлечь Вооруженные силы в какой-либо политический процесс недопустимы", - говорится в заявлении военного ведомства, котрое цитирует ТАСС.
"Любая такая попытка угрожает стабильности и безопасности Республики Армения", - подчеркнули в Минобороны. В министерстве пообещали отреагировать "на подобные действия".