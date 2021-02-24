Ильхам Алиев заявил, что союзники Армении хотят возродить армянскую армию

«Несколько дней назад я услышал, что сейчас их союзники хотят возродить армянскую армию, модернизировать ее. Почему? Против кого? Война закончилась. Если кто-то живет реваншистскими идеями, он увидит этот кулак, он на месте, и пусть они не испытывают наше терпение», - сказал сегодня Ильхам Алиев на встрече с семьями шехидов и инвалидами войны в жилом комплексе в поселке Рамана, сообщает АзерТАдж.

Глава государства подчеркнул, что у Армении нет армии и не должно быть.

«В таком фашистском государстве не должно быть армии. Мы никогда не позволим, чтобы вновь возникла какая-либо опасность для нас или чтобы наши граждане, которые вернутся на освобожденные земли, почувствовали какой-либо риск. Сразу после июльского столкновения, начиная с 17 июля и до последнего дня войны, в Армению ежедневно бесплатно доставлялось несколько самолетов с оружием. Эти ракеты «Искандер» Армения купила за деньги? Нет, получила бесплатно», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что по потерям армянской стороны во Второй Карабахской войне звучат разные цифры.

«По нашей информации, около 6-7 тысяч оккупантов были уничтожены. Во Второй Карабахской войне у нас было около 3 тысяч шехидов. Я имею в виду, в том числе, и гражданских лиц среди них», - сказал Ильхам Алиев.