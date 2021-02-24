Манукян призвал возводить баррикады

Лидер оппозиции Армении Вазген Манукян призвал перекрыть баррикадами улицы вблизи здания парламента, чтобы заставить депутатов отправить в отставку премьера страны Никола Пашиняна.

"Мы никуда не уходим, остаемся здесь, блокируем улицы баррикадами, чтобы депутаты пришли и отправили его (Пашиняна) в отставку. Упустить этот момент - значит потерять родину", - заявил Манукян.

А дашнак Ишхан Сагателян заявил, что скоро у здания парламента установят палатки.

Манукян также заявил, что оппозиционные силы перекрыли входы в парламент Армении: "Мы перекрываем эту улицу, мы должны привести депутатов Национального собрания, чтобы они провели импичмент", - сказал он.