Общественный совет при «Азеригаз» начал свою работу

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе производственного объединения, во встрече приняли участие руководитель юридического департамента объединения Вугар Эйвазов, начальник ремонтно-строительного управления Видади Гасанов, начальник отдела по связям с общественностью Джейхун Сафаров и председатель профкома Адалат Гурбанов.

Заседание избирательной комиссии в формате видеоконференции, созданной для обеспечения деятельности Общественного совета при ПО «Азеригаз», состоялось сегодня.

Вместе с руководителями ПО в совещании принимали участие председатель общественного объединения «Приоритет» Центра социально-экономических исследований Заур Ибрагимов, председатель ОО «Исследование экономических ресурсов» Руслан Атакишиев, председатель ОО «Социальное обеспечение и исследования» Акрам Байдамирли, председатель ОО «Ресурсный и учебный центр Губинских региональных негосударственных организаций» Эйнулла Хейруллаев и председатель ОО «Центр развития свободной экономики» Ульви Алиев.

На встрече обсуждались вопросы избрания председателя избирательной комиссии, определение количественного состава Общественного совета и другие вопросы.

Начальник юридического департамента объединения Вугар Эйвазов поблагодарил участников за поддержку инициативы гендиректора ПО Руслана Алиева в связи с созданием Общественного совета. Он добавил, что ПО «Азеригаз» считает приоритетным достигнуть удовлетворения запросов абонентов в сфере услуг газоснабжения, обеспечение открытости и прозрачности деятельности, налаживание эффективных и взаимовыгодных отношений с общественностью.

Позже председателем избирательной комиссии был избран имеющий большой опыт в этой сфере председатель ОО «Исследование экономических ресурсов» Руслан Атакишиев.