В центральном матче тура занимающая 3-е место «Зиря» принимала лидирующий «Нефтчи» и победила со счетом 1:0. Единственный гол на 67-й минуте забил грузинский легионер Давит Волков.

Стоит отметить, что после того, как Рашад Садыхов возглавил «Зиря», эта команда превратилась в крайне неудобного соперника для «Нефтчи». В нынешнем чемпионате команда экс-капитана сборной Азербайджана и «Карабаха» сначала обыграла «нефтяников» (1:0), а во втором круге сыграла с ними вничью (0:0). Кроме того, «Зиря» недавно выбила «Нефтчи» из Кубка Азербайджана, победив в четвертьфинале (1:0, 0:0).

Теперь у «Карабаха» есть отличный шанс догнать по очкам «Нефтчи». В 18:30 агдамцы выйдут на матч с «Сабаилом».

В Габале местная команда со счетом 1:0 обыграла «Сумгаит». Победу хозяевам принес гол нигерийца Джеймса Аденийи, забитый на 51-й минуте. Благодаря этой победе «Габала» приблизилась к первой четверке. Как известно, 4-е место, вполне вероятно, даст право сыграть в еврокубках.

В эти минуты проходит матч с участием двух аутсайдеров – «Сабаха» и «Кешля».

Турнирное положение

1. «Нефтчи» - 33 очка (17 матчей)

2. «Карабах» - 30 (16)

3. «Зиря» - 28 (17)

4. «Сумгаит» - 23 (17)

5. «Габала» - 21 (17)

6. «Сабаил» - 16 (16)

7. «Кешля» - 14 (16)

8. «Сабах» - 14 (16).