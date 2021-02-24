Офицеры полиции поддержали требование отставки Пашиняна
Группа высокопоставленных офицеров полиции Армении поддержала требование об отставке премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, передает Новости Армении.
«Мы выражаем поддержку командному составу армии и присоединяемся к заявлению, продиктованному обеспокоенностью судьбой Родины. Призываем сотрудников полиции не подчиняться незаконным указаниям Никола Пашиняна и не применять силу против народа», — говорится в заявлении.
Полицейские считают отставку властей единственным способом разрешить сложившуюся ситуацию.
Заявление подписали пять генералов и 25 полковников.