В рамках мероприятия была организована фотовыставка на тему Ходжалинской трагедии. Сначала участники мероприятия минутой молчания почтили память жертв трагедии. Затем участникам и гостям мероприятия был показан документальный фильм, снятый в рамках международной кампании «Справедливость к Ходжалам», учрежденной в 2008 году по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

В Тбилиси при организационной поддержке посольства Азербайджана в Грузии и Музея Азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундова состоялось мероприятие, посвященное 29-й годовщине Ходжалинского геноцида, являющегося одной из самых трагических страниц в истории Азербайджана.

Приветственной речью выступила директор Музея Азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундова Лейла Алиева.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган, посол Королевства Саудовской Аравии, сотрудники посольств Туркменистана, Украины, Беларуси и Казахстана, а так же грузинские общественные деятели.

В конце мероприятия было показано театрализованное представление «Крик матери», поставленный Азербайджанским государственным драматическим театром имени Гейдара Алиева в Тбилиси. Режиссером-постановщиком является художественный руководитель театра Тургай Велизаде, в спектакле задействованы актрисы театра – Аида Тагиева и Лейла Касымова.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении при поддержке незаконных вооруженных банд и формирований и непосредственном участии 366-го мотострелкового пехотного полка бывшего Союза Советских Социалистических Республик захватили город Ходжалы. В результате штурма и взятия города были убиты 613 человек, включая 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1275 жителей Ходжалы были взяты в заложники; судьба 150 остается неизвестной. Город был стерт с лица земли. В течении той трагичной ночи получили ранения 487 ходжалинцев, включая 76 детей младше года. 130 детей потеряли одного, а 26 обоих родителей; восемь семей истреблены полностью. Из числа погибших 56 человек были убиты с особой жестокостью: их сжигали заживо, снимали с них скальпы, отрезали головы, выкалывали глаза; беременным женщинам вспарывали животы.