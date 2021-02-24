Оппозиция начала переговоры с президентом Армении

Оппозиция направит делегацию к президенту Армении Армену Саркисяну для обсуждения создавшейся в стране ситуации. Об этом заявил координатор оппозиционного "Движения по спасению родины" Гегам Манукян.

"Мы до конца будем рядом с нашей армией и то же самое требуем от президента" , - сказал он.

Ранее президент Саркисян уже заявил, что инициирует срочные шаги для снижения напряженности и мирного разрешения внутриполитической ситуации. Он призвал избегать провокаций и призывов к нетерпимости, армянский народ не должен допустить раскола. Как отметил Саркисян, нужно отвергнуть все попытки дестабилизации страны и действовать в рамках Конституции.