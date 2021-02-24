К разминированию в Карабахе могут привлечь и пакистанских саперов

В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны заместитель Министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с генеральным директором Организации пограничных работ Исламской Республики Пакистан генерал-майором Кямалем Азфаром, сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, в том числе в области инженерного обеспечения. Было подчеркнуто, что сотрудничество между армиями двух стран, построенное на дружественных и братских отношениях, успешно развивается.

Стороны также обменялись мнениями по привлечению пакистанских специалистов к работе по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также по текущему состоянию и перспективам развития военных отношений между нашими странами.