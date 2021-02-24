Корабли НАТО вошли в Черное море

В Черное море вошли корабли Военно-морских сил (ВМС) Греции и Испании. Об этом заявили в российском Национальном центре управления обороной, передает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о двух кораблях для поиска мин «Тахо» и «Эуропи». В ведомстве отметили, что Черноморский флот «приступил к слежению» за действиями двух судов.

В свою очередь, в НАТО сообщили, что 25 февраля в акватории Черного моря была развернута группа из тральщиков ВМС Болгарии, Румынии, Испании и Турции.

«Группа примет участие в румыно-болгарских противоминных учениях "Посейдон" и проведет маневры с ВМФ Украины», — говорится в сообщении на сайте организации.