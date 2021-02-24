Парламент Армении отказался обсуждать вопрос импичмента Пашиняну

Парламент Армении отказался созывать внеочередное заседание для обсуждения импичмента премьер-министру страны Николу Пашиняну. Об этом рассказал координатор оппозиционного «Движения за спасение родины» Ишхан Сагателян во время выступления перед протестующими, передает «Интерфакс».

По его словам, депутаты от правящей фракции «Мой шаг» просто проигнорировали требования движения и тысяч армянских граждан, несмотря на разрастающийся политический кризис в стране.

Он пообещал, что оппозиция обязательно будет обсуждать этот вопрос с президентом страны Арменом Саркисяном.

«Явно они не на своем месте и не понимают, что происходит. Они обязаны явиться», — сказал Сагателян.