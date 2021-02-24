И президент Армении отвернулся от Пашиняна

Президент Армении в соответствии с Конституцией может высказать свою позицию в трехдневный срок. Президент, исходя из необходимости обеспечения нормального функционирования государственных органов, до сих пор не имел принципиальных возражений в вопросе назначения и освобождения должностных лиц. Об этом говорится в заявлении пресс-службы администрации главы армянского государства.

"Но в ситуации военного положения, в условиях кризиса освобождение начальника Генштаба не является очередным кадровым изменением, учитывая, что согласно Конституции, ВС Армении обеспечивают оборону, безопасность, территориальную целостность и неприкосновенность границ. В создавшейся ситуации никто не должен пытаться вовлечь президента в политические процессы. Непозволительна любая попытка давления на президента", - говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что президент республики не был и не собирается выступать на стороне той или иной политической силы. При выполнении своих функций президент руководствуется исключительно интересами государства и народа.

Армен Саркисян придает "важное значение стабильности и атмосфере терпимости в стране и продолжает делать все для этого, будучи уверенным, что проблемы должны решаться путем диалога, а не конфронтации".