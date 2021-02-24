Иран отреагировал на попытку свержения Пашиняна
Официальный Тегеран призывает все стороны в Армении воздерживаться от насилия и проявлять сдержанность. С таким заявлением выступил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде.
"Представитель МИД Ирана призвал все стороны в Армении проявлять сдержанность и избегать насилия", - говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства Исламской Республики.
Хатибзаде заявил также, что в Иране внимательно следят за развитием событий в Армении.