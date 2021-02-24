В США разгорелся энергетический кризис

Энергетические компании Техаса оказались на грани массовых дефолтов. Из-за аномальных холодов и снегопада нарушилась их работа, поэтому пришлось экстренно закупать энергию у других поставщиков на фоне резкого роста цен, пишет Bloomberg.

Несколько компаний уже заявили о невозможности покрыть платежи. Энергетический кризис в США разгорелся на фоне того, что стоимость электроэнергии взлетала до девяти тысяч долларов за мегаватт-час. В настоящее время неоплаченными остаются счета на несколько миллиардов долларов.

Компании должны рассчитаться в течение двух дней, иначе оператор энергосети Ercot разорвет с ними соглашения. Аномальные холода оставили без света четыре миллиона человек в США. Шесть членов совета директоров Ercot на фоне этого ушли в отставку.

Нетипичные для южных штатов США морозы до минус 18 градусов по Цельсию поставили часть страны на грань дефицита бензина. Из-за низких температур вынужденно приостановили работу четыре крупнейших нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) Техаса.