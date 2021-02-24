Запад о попытке свержения Пашиняна

На Западе следят за развитием событий в Армении и призывают политические силы в стране к сдержанности. Соответствующие заявления опубликованы на официальных сайтах дипломатических ведомств Евросоюза и Соединенных Штатов.

В Брюсселе призвали все стороны сохранять спокойствие и избегать любых действий, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации. «Политические разногласия должны быть разрешены мирным путем и в строгом соответствии с принципами и процессами парламентской демократии», — говорится в заявлении.

В Евросоюзе подчеркнули, что лишь поддержание демократического и конституционного порядка позволят эффективно решить стоящие перед Арменией проблемы.

Посольство США в Армении, в свою очередь, призвало стороны воздержаться от насилия и снизить напряженность в обществе мирным путем. В НАТО также отреагировали на «попытку переворота» в Армении.

«Важно избегать слов или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации. Любые политические разногласия должны разрешаться мирным, демократическим путем и в соответствии с конституцией Армении», — заявила представитель альянса Оана Лунгеску в Twitter.